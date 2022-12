Milan | rinnovo non così distante con Giroud | la situazione

Ilgela Giroud: frenata sulla trattativa per il. Mercato, per Giroud c'è la tentazione Premier League ., il futuro di Leao è in standby: fissato per gennaio l'incontro ...Olivier Giroud, attaccante del, vuole rinnovare il suo contratto con i rossoneri e nei prossimi giorni ci saranno incontri decisivi Olivier Giroud, attaccante del, vuole rinnovare il suo contratto con i rossoneri e nei prossimi giorni ci saranno incontri decisivi tra società e agenti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, ...Milan, Giroud e il rinnovo. Non c’è solo l’affaire Leao per Maldini & Co. Infatti c’è molta distanza tra le parti per quella che avrebbe dovuta essere soltanto una formalità. Ad aumentare la distanza ...Olivier Giroud, vuole raggiungere un accordo per il prolungamento del suo contratto con i rossoneri e nei prossimi giorni ci saranno incontri decisivi tra società e agenti. Secondo quanto riportato d ...