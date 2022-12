La rivelazione di Barbara Lezzi | Conte voleva lo scudo penale per l' Ilva

ilGiornale.it

In una precedente intervista ai microfoni diD'Urso , l'ex gieffina aveva modo di rivedere sua madre grazie all'intervento dei giornalisti della trasmissione che raggiunsero la donna per ...d'Urso e quellache non ti aspetti Sono anni che si vocifera che Mediaset si sia stancata did'Urso e sia pronta a silurare la presentatrice partenopea, e sono anni che ... La rivelazione di Barbara Lezzi: "Conte voleva lo scudo penale per l ... La rivelazione di oggi però svela un particolare finora rimasto segreto: Conte in realtà si era opposto all’abolizione dello scudo, che oggi difende. In un post Barbara Lezzi scrive che Conte d’avanti ...Barbara D'Urso tiene molto alla sua privacy ed è estremamente riservata soprattutto quando si tratta della sua vita sentimentale. La conduttrice è esuberante ed espansiva con il suo pubblico, ma quand ...