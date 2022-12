Indonesia | l’agenzia meteo prevede un 2023 di siccità

(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il prossimo anno l’dovrà affrontare il clima più secco dal 2019, secondo le previsioni delrologica del Paese.Bmkg ha avvertito che la diminuzione delle piogge potrebbe aumentare il rischio di incendi boschivi. Infatti la stagione secca del prossimo anno potrebbe essere simile a quella del 2019, quando più di 1,65 milioni di ettari di foreste bruciarono. Secondo le stime della Banca Mondiale, gli incendi sono costati al Paese almeno 5,2 miliardi di dollari in danni e perdite economiche. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

