SPORTFACE.IT

... ricapitolati torneo per torneo, vengono ripartiti i 1865 puntidi Lorenzo Musetti negli 11 ... data di scadenza nel 2023) Gennaio: 10 (Australian Open, primo turno, 30/01/2023) Febbraio: 45 (, ...PROGRAMMALunedì 2 gennaio: Primo Turno Martedì 3 gennaio: Primo e Secondo Turno Mercoledì 4 gennaio: Secondo Turno Giovedì 5 gennaio: Quarti di finale Venerdì 6 gennaio: Semifinali Sabato 7 ... Atp Pune 2023: montepremi e prize money For full details of our coverage of top stories, please see our regularly updated News Advisory. (*) : Event updated in the last 24 hours. BEIJING (China) - 38th session of the Standing Committee of ...In Pune, India, meanwhile, the Tata Open Maharashtra’s campaign also began with qualifying action getting underway. This year, the tournament will be played in what had been its usual place in the ATP ...