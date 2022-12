Addio a ‘O Rei’ | il commovente tributo del Santos a Pelé | VIDEO

(Di venerdì 30 dicembre 2022), scomparso ieri a San Paolo (Brasile) all'età di 82 anni, ha giocato con ildal 1957 al 1974, realizzando (ufficialmente) 643 reti in 660 partite. Questo ildel 'Peixe', club in cui 'O Rei' era cresciuto ed è diventato...

Corriere TV

... 5 - 2 e doppietta di O'. Nel 1970, il 21 giugno, il Brasile affrontò in finale l'Italia, reduce dal leggendario successo per 4 - 3 dopo i supplementari contro la Germania Ovest. Niente da fare: ...... 5 - 2 e doppietta di O'. Nel 1970, il 21 giugno, il Brasile affrontò in finale l'Italia, reduce dal leggendario successo per 4 - 3 dopo i supplementari contro la Germania Ovest. Niente da fare: ... Addio a Pelè, eccolo nel video della Fifa durante il lockdown del 2020 per dire grazie ai sanitari