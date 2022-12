Test | Sei più da film | libro o serie tv?

Leggi su dilei

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Sono i nostri compagni fedeli quando vogliamo rilassarci, appassionarci ad una storia, divertirci, oppure saltare sulla sedia dalla paura. Sia che si tratti di un, di uno di unatv, sono tutti mezzi narrativi che ci regalano occasioni di svago ma anche di riflessione. Ogni “media” ha i suoi tempi C’è chi preferisce i tempi rilassati delo di un e-book, leggendo un po’ per volta la storia narrata con le parole. Ilci permette di immaginare luoghi, facce, voci, scenari e di entrare così a far parte della vicenda. In più ilè un mezzo del tutto personale: si legge da soli, senza condividere commenti e impressioni con nessuno ma godendosi tutto il bello della lettura solo per sé. Ilinvece va visto per intero, dall’inizio alla fine, ...