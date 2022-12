Speranza senza vergogna | la sparata sul Covid

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Come il titolo di una celebre raccolta di racconti dell’orrore di Stephen King, a volte ritornano, i talebani sanitari che hanno prodotto grandi devastazioni con la loro ricetta cinese del-zero. È questo il caso del più rappresentativo di codesti talebani sanitari: quel Robertoche ha imposto all’Italia le più dure, insensate e, proprio per questo, dannose misure restrittive dell’Occidente. Conversando con un giornalista dell’Ansa, l’ex ministro della Salute ha attaccato l’attuale governo, il quale in verità si sta muovendo con grande circospezione, visto che il suo predecessore, l’assai prudente Orazio Schillaci, ha procrastinato fino alla prossima primavera l’obbligo delle sempre più inutili mascherine negli ospedali e nelle Rsa. Per approfondire:dalla Cina, il ministro vara la stretta: la ...

Speranza senza pudore attacca la Meloni sul Covid Per il deputato Roberto Speranza la strategia anti Covid di Giorgia Meloni è fallita: "Come sempre, la realtà è più forte della comunicazione" ...L'ex ministro della Salute, alla notizia di un aumento dei contagi e della situazione in Cina, non ha perso occasione per attaccare il premier ...