Juve e calciatori in vacanza | il fantozziano dubbio della Gazzetta | forse non c’è l’attaccamento al club

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Allaè sorto un sospetto: vuoi vedere che aibianconerintus non frega assolutamente nulla? All’ennesimo filone di pane, anche alla Gazza si è insinuato un atroce sospetto che stavolta non ha le sembianze di Abatantuono nei panni del fornaio. “Vacanze di Natale. No, non è un cinepanettone e non fa di certo ridere i tifosintus, decisamente arrabbiati con i propri beniamini, almeno a leggere i tanti commenti piccati (e censurabili) sui social. Le vacanze di Natale, piuttosto, sono diventate un caso, trainfortunati sulle nevi e campioni del Mondo in extra permesso in Argentina”. Anche ladello Sport, come il Corriere dello Sport, si occupa delle vacanze dei ...