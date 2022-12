Cosa prevede la legge di Bilancio 2023 | tutte le misure

Leggi su tpi

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La prima manovra del governo Meloni è stata approvata ufficialmente dal Senato, dopo la fiducia: i voti favorevoli sono stati 107 (erano stati 109 per la fiducia), i contrari 69 e uno è stato l’astenuto. “Missione compiuta” per il titolare delle Finanze, Giancarlo Giorgetti: “Ilche abbiamo presentato rispetta gli impegni presi con gli elettori e ha maturato prima la fiducia dei mercati e delle istituzioni europee e ora ancora più importante, quella del Parlamento. Prudenza, coerenza e responsabilità costruiscono fiducia”. Ladiper il, da 35 miliardi, è così. Ecco le principalidella manovra varata da Montecitorio che vale 35 miliardi di euro, di cui 21 finanziati in deficit: flat tax, taglio del cuneo fiscale, stretta sul Reddito di ...