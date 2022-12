Avatar | la via dell’acqua | vola al botteghino e supera il miliardo di dollari

(Di giovedì 29 dicembre 2022): la viaha incassato 1.7 milioni di euro ai botteghini italiani, con un forte incremento rispetto a una settimana fa e un totale ora sopra i 24 milioni di euro. Quanto ha incassato a livello globale: la via? Il sequel di James Cameron ha ufficialmenteto la soglia globale deldi. Come abbiamo scritto ieri (vedi sotto), il sequel 20th Century Studios/Disney ha raggiunto il traguardo con gli incassi di martedì. Il tutto in soli 14 giorni dal rilascio mondiale. I precedenti Solo sei film nella storia del cinema hanno venduto biglietti per unnelle prime due settimane nelle sale. Finora “La via” ha incassato 317,1 milioni di...

La perfezione, raggiungibile con il meglio della tecnologia attuale, era l'unico parametro considerato per realizzare: Ladell'acqua . Il film di James Cameron ha appena superato il ...Complice la concorrenza di un kolossal dal calibro di" Ladell'acqua, che in sole due settimane ha raggiunto il miliardo di dollari in tutto il mondo, gli incassi non sono stati così ... Avatar - la via dell'acqua supererà un miliardo di incassi entro la fine dell'anno Avatar: la via dell’acqua: Solo sei film nella storia del cinema hanno venduto biglietti per un miliardo nelle prime due settimane nelle ...Avatar ha rappresentato un importante punto di svolta nel campo della tecnologia cinematografica. Il film, diretto da James Cameron, ha introdotto una nuova generazione di tecnologie innovative e all’ ...