“Aiuto | i soccorritori non riescono ad arrivare” | 22enne muore dopo esser rimasta intrappolata per 18 ore nella sua auto sotto la bufera di neve

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Una donna di 22 anni è morta durante la drammatica tormenta diche ha colpito Buffalo, negli Stati Uniti. Anndel Taylor stava tornando a casa venerdì pomeriggio quando la suabloccata. La ragazza èsuaper 18 ore. Durante quei tragici momenti ha inviato diversi video e messaggi ai propri familiari, oltre a decine di richieste dia polizia e vigili del fuoco. In uno di questi, come riportano i siti statunitensi, viene mostrato il parabrezza dell’della ragazza completamente coperto di. In un secondo video datato attorno a mezzanotte della vigilia di Natale la ragazza ha abbassato leggermente il finestrino per ...