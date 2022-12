“Troppo vecchia” | attrice dice sì al GF Vip poi il colpo di scena | ecco cosa è successo

Il Fatto Quotidiano

per il GF Vip : questo il motivo per il quale la grande diva del cinema, Sandra Milo , ha dovuto rinunciare alla proposta di Alfonso Signorini di entrare nella spiatissima Casa del GF ...BRA - Lae malconcia superficie sarà rifatta, ma i lavori di stesura del nuovo "tappeto" di bitume in ... "Completeremo l'opera appena avremo due giorni consecutivi nonfreddi" " assicura ... Sandra Milo rivela: “Volevo fare il Grande Fratello Vip a 90 anni ma l’assicurazione non mi copriva… Gf Vip nuovi concorrenti - Da tempo Alfonso Signorini cercava di far entrare nella casa del Grande Fratello Vip una famosa attrice, ma qualcosa è andato storto, tanto da spingere il conduttore Mediase ...C’è un tempo per ogni cosa. A quanto pare anche per il Grande Fratello Vip. Le porte della casa più spiate d’Italia, infatti, sarebbero chiuse per partecipanti di una certa età. È il caso di Sandra Mi ...