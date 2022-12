Perché lo hai fatto? Esplode la Francia | l' accusa più atroce a Deschamps

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Torna a farsi vivo Karim Djaziri, agente di Benzema, a dieci giorni dalla finale Argentina-, e si rivolge direttamente al ct dei galletti Didier: «Benzema poteva essere disponibile dagli ottavi.lo haitornare indietro così presto?». Queste le parole pubblicate sui social con, a corredo, l'immagine della risonanza che mostra lo stato della lesione muscolare dell'attaccante. «L'ho postata così, ma prima ho consultato tre ortopedici: tutti mi hanno assicurato che Karim poteva essere a disposizione dagli ottavi». Una vera e proprianei confronti del tecnico vice campione del mondo, alimentata dal commento alla risonanza dello stesso Pallone d'Oro in carica: «una volta che lo guardi, lo sai!». Come potete intuire i rapporti ...

Il Riformista

Vi nascondete dietro falsi profilioltre a essere il nulla siete anche dei codardi. Fai schifo. E ti meriti la vita di merda che'. La risposta Non è finita quì per la cantante che ha ...... lo prese in braccio, e benedisse Dio, dicendo: "Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola;i miei occhi hanno visto la tua salvezza, chepreparata ... Perché Benedetto XVI ha lasciato il papato, le storiche dimissioni: “Le mie forze per l’età avanzata ...