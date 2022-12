(Di mercoledì 28 dicembre 2022)la: non si andrà più in pensione ad una determinata età, ma41di lavoro. A parlarne è il sottosegretario all'Economia Federico Freni , che in un'intervista al ...

leggo.it

la rivoluzione: non si andrà più in pensione ad una determinata età, ma dopo 41 anni di lavoro. A parlarne è il sottosegretario all'Economia Federico Freni , che in un'intervista al ...I due anziani vivevano delle rispettive(lui ha lavorato come rappresentante nel settore ... É probabile che l'indiziata se ne sia sbarazzata durante la disperata fugail Bassanese. La ... Pensioni, verso la rivoluzione: «Addio limite di età, ci si potrà andare dopo 41 anni di contributi» Pensioni, verso la rivoluzione: non si andrà più in pensione ad una determinata età, ma dopo 41 anni di lavoro. A parlarne è il sottosegretario all'Economia ...Solo ragioni di costo hanno richiesto l'inserimento di un coefficiente anagrafico a 62 anni, ma il futuro è verso l'azzeramento progressivo del limite di età. Quindi s i potrà andare in pensione con 4 ...