Papa Francesco | preghiera per Benedetto XVI “molto ammalato” all’Udienza Generale

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L’Udienzadel 28 dicembre è l’ultima dell’anno 2022. In questa occasioneaffronta il tema del Natale, ma nelle sue parole non manca come sempre il pensiero per i più fragili. Rivolgendo unaa chi soffre, agli ammalati, agli anziani e ai poveri, ricorda la martoriata Ucraina. E prima di congedarsi chiede anche unaperXVI. In occasione dell’Udienzadel 28 dicembre, la catechesi diaffronta il significato del tempo liturigico del Natale. Si tratta dell’ultimo incontro di quest’anno 2022 e si carica di forte significato. Inoltre, il Santo Padre ricorda il quarto centenario della morte di Sandi Sales che ricorre oggi. Vescovo e dottore ...

ha parlato a braccio al termine dell udienza generale del mercoledì in Aula Nervi. Le sue parole e il suo pensiero sono rivolti al suo predecessore, Joseph Ratzinger. " Una preghiera ...- - > Ilemerito Benedetto XVI nel 2020 - Reuters . Le condizioni di salute di Benedetto XVI si sono aggravate a motivo dell'età. Eha chiesto di pregare per lui all'udienza generale, recandosi poi a visitarlo. La conferma è arrivata, dopo le parole aggiunte a braccio dal Pontefice, nel corso del settimanale ...Il pontefice riceve in udienza i pellegrini polacchi: "Dio porti consolazione ai nostri cuori turbati dal dramma della guerra in Ucraina e in altri ...Papa Francesco ha parlato a braccio al termine dell'udienza generale del mercoledì in Aula Nervi. Le sue parole e il suo pensiero sono rivolti al suo predecessore, Joseph Ratzinger. «Una preghiera ...