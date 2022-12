Papa Francesco | Pregate per Benedetto XVI | è molto malato

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L'annuncio di Bergoglio al termine dell'udienza generale: "Chiediamo al Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine". Ratzinger ha 95 anni, a febbraio sarà il decennale della sua rinuncia

Vatican News - Italiano

ha sorpresto tutti durante l'ultima udienza generale del 2022, parlando del suo predecessore, Benedetto XVI , che è molto ammalato . " Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale ...Lo ha dettoal termine dell'udienza generale., nell'Aula Paolo VI, ha tenuto l'ultima udienza generale del 2022. Accolto dall'ovazione dei fedeli, il Pontefice ha fatto ... “Come a un amico”, la telefonata del Papa a un giovane vedovo È la richiesta di Papa Francesco fatta al termine dell'udienza generale in Vaticano. "Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo ...«Il nostro tempo sta vivendo una grave carestia di pace». Sono molto profonde le parole di papa Francesco all’Angelus di Natale. La guerra è diffusa in tanti luoghi del ...