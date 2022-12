Nba | strepitoso Doncic | tripla doppia da record

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – Lukadamette a segno unada 60 punti, 21 rimbalzi e 10 assist: il fuoriclasse sloveno confeziona un tabellone mai visto nella Nba e trascina i Dallas Mavericks alla vittoria 126-121 contro i New York Knicks dopo un overtime: i texani rimontano 9 punti negli ultimi 27 secondi, altro unicum nella storia della lega.chiude con 21/31 dal campo e una serie interminabile di magie. Da copertina il canestro che manda la partita al supplementare. Sbaglia intenzionalmente un libero, cattura il rimbalzo è totalmente fuori equilibrio inventa la conclusione che vale il pareggio allo scadere. All’overtime, Dallas (19 vittorie e 16 sconfitte) completa l’opera mettendo al tappeto New York (18-17). “Sono stanco da morire: ho bisogno di una birra per recuperare”, il ...

Soprattutto grazie a uno Nikola Jokic (41 punti, 15 rimbalzi e 15 assist) Denver sconfigge Phoenix all'overtime (128 - 125). In casa Nuggets sono ottime anche le prestazioni di Aaron Gordon (28 punti e 13 rimbalzi) ...Vittoria comoda per Utah (18 - 16) che si impone a Detroit 126 - 111 segnando almeno 30 punti in ogni quarto e sbarazzandosi nella ripresa dei Pistons (8 - 25), aggrappati ai 30 punti del miglior ...