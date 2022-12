LIVE Sci alpino | Discesa Bormio 2022 in DIRETTA | si comincia | Dominik Paris vuole rinascere

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.00 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELLADI11.03 I pettorali di partenza della gara: 1 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer2 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol 3 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic 4 202345 SCHWAIGER1991 GER Head 5 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head 6 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer 7 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head 8 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head 9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head 10 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head 11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic 12 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic 13 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli14 291459...

OA Sport

... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Dominik Paris a caccia del riscatto in un ... COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O ...... ammettiamolo, ha pensato: un altro Pinocchio Basta (soprattutto dopo il bruttissimo- ...Un oscuro scrutare ) gli permette di elevare un 'semplice' coming of age autobiografico ad avventura-... LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2022 in DIRETTA: Paris, l'ora della riscossa sulla Stelvio I pettorali di partenza La diretta testuale del gigante femminile di Semmering, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...