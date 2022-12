LIVE Ciclocross | Superprestige Diegem 2022 in DIRETTA | recupero incredibile di Van Aert

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.32 Sta andando come un treno Van, ma van der Poel e Pidcock non ne vogliono sapere di arrendersi! 21.31 Finito il sesto giro! Vanha 9” su van der Poel e Pidcock, giro in 7’23”! 21.28 E il belga ALLUNGA SULLA SABBIA! VAN DER POEL NON RIESCE A RISPONDERE! NON È POSSIBILE, ERA SENZA ENERGIE E ORA NON SI VEDE PIÙ!! 21.27 E ACCELERA VAN! Sembrava al gancio cinque minuti fa, ha passato il momento difficile e ora allunga!!! 21.27 RIPRESO VAN DER POEL! DI NUOVO TUTTI E TRE INSIEME ALL’INGRESSO DEL BOSCO! 21.26 HA REAGITO VAN! Ha ripreso Pidcock arrivando dal nulla, con una grande potenza! Ancora tutto aperto! 21.25 Pidcock sta piano piano rientrando su van der Poel, che ha cambiato bici. Ma sul banco di sabbia l’olandese ...