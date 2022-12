Inchiesta Prisma | Malagò | «Una mia idea me la sono fatta»

(Di mercoledì 28 dicembre 2022), Giovanni, presidente del CONI, ha annunciato di essersi fatto una chiarasu tutta la vicenda Giovanni, presidente del CONI, ha parlato alle agenzie di stampa dell’. Ecco chesi è fatto. LE PAROLE – «un funzionario pubblico, presiedo il comitato olimpico emembro del CIO, con delle indagini aperte di giustizia sportiva e ordinaria non posso dire niente. Una miace l’ho ma non la posso dire». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sport Fanpage

, Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha annunciato di essersi fatto una chiara idea su tutta la vicenda Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato alle agenzie di stampa dell'..., non c'è solo la Juve nel mirino delle indagini: altre tre società rischiano grosso. Le ultime notizie Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si da il punto sugli ultimi ... Cos'è l'inchiesta Prisma che coinvolge la Juve: le tappe delle ... Inchiesta Juve, si continua ad indagare anche sui “club partner” di quello bianconero: i nomi delle squadre nel mirino L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sugli ultimi sviluppi d ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...