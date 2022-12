“Guarda | un aereo per noi” E in quel momento al GF Vip è lite tra Antonella e Donnamaria

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Al GF Vip 7 nuovatraFiordelisi e Edoardo. Un colpo di scena inaspettato, visto che è successo tutto dopo undi grande felicità. Eppure le diatribe tra i due non smettono di esserci; in particolare, a polemizzare è stata la ragazza, che ha notato un comportamento inadeguato da parte del suo fidanzato. Nonostante nell’ultimo periodo si fossero riavvicinati, dopo una breve separazione, adesso i problemi sono ritornati a galla e non sappiamo se peggioreranno il loro legame. Sicuramente i fan della coppia nata al GF Vip 7 non si aspettavano questada parte diFiordelisi e Edoardo. A riportare la discussione tra i due è stato il sito Isa e Chia, che ha prelevato le informazioni dai social network. Gli ...

AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency

Ci sono scatti del passaporto, dell', e poi dei locali di Bangkok, dell'albergo, dei ... l'amore sboccia nel deserto di Dubai: prove generali per il Natale assieme al caldo -L'ANNIVERSARIO ...... prima su unprovato e poi in un ristorante e in un hotel da sogno, con vista mozzafiato, ... Capodanno a Bangkok ALL'ALPE DI SIUSI Chiara Ferragni saluta la montagna con un bagno al gelo... Vettore aereo Ryanair guarda al Nord-Africa L’emendamento della giunta comunale di Venezia ha fatto da apripista, nonostante le proteste delle compagnie aeree, degli operatori turistici lagunari e anche dei veneti. Alla fine il consiglio comuna ...Dopo aver registrato l’intervista a Porta a Porta, ieri sera il premier italiano Giorgia Meloni è salita sull’aereo che doveva portarla in Iraq per una visita di Stato con tanto di… Leggi ...