Gf Vip | nuove scintille fra Luca Onestini e Nikita Pelizon | ' Ho la verità in tasca'

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Continuano leall'interno della Casa del Gf Vip . Dopo l'ultima puntata in cui hanno discusso in diretta, i due sono sempre più lontani. Invece...

Corriere dello Sport

Leggi anche > Gf, Dayane Mello d'accordo con Dana Saber 'Hanno un piano segreto' I pensieri di Nikita su Luca continuano poi in giardino, dove si confida con Nicole Murgia. Quest'ultima ascolta ...scintille al Gf. Un bacio sotto al vischio tra Davide Donadei e Micol Incorvaia ha scatenato ilarità di Antonella Fiordelisi che ha sbeffeggiato gli Incorvassi , ovvero la coppia formata da ... Gf Vip nella bufera, l'accusa del web: televoto truccato per favorire Antonella Continuano le scintille Nikita Pelizon e Luca Onestini all'interno della Casa del Gf Vip. Dopo l'ultima puntata in cui hanno discusso in diretta, i due sono sempre ...Al Gf Vip, Antonella Fiordelisi sbeffeggia la coppia formata da Tavassi e Micol: la furia di Edoardo contro l'infuencer.