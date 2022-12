Ema Stokholma | la mancata vittoria a Ballando fa sbottare una conduttrice | “Selvaggia ha ragione”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Altro che bot e televoto del Grande Fratello Vip, la vera polemica della settimana è quella sulla finale dicon le Stelle. E dopo le discussioni per ladi Alessandro Egger e per i voti bislacchi della giuria e dei tecnici, adesso se ne aggiunge anche una (però divertente) su Ema. La nota speaker radiofonica e Angelo Madonia (che adesso è anche il suo fidanzato) sono arrivati terzi, dietro ad Alessandro Egger e Tove Villför e a Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Una collega e amica di Emaperò non è proprio d’accordo con questo risultato (ed ha tutte le ragioni del mondo). Ema, interviene Andrea Delogu. La sera della finale diAndrea Delogu si è lasciata andare ad un tifo ...

Fanpage.it

Al terzo posto si sono piazzati la conduttrice e djcon Angelo Madonia, quarti classificati l'ex nuotatore Alex Di Giorgio con Moreno Porcu.Per molti, però, la sua vittoria è stata una scorrettezza verso chi ha ballato ogni settimana, come appunto Alessandro Egger o(che si è dovuta accontentare del terzo posto) . A ... Ema Stokholma: Non voglio impietosire, parlo dei miei traumi ... Ema Stokholma tra amore e cavolfiori, una regina “sottona”: voto 9.5 Forse la maggior parte del pubblico, prima dell’avventura a Ballando con le Stelle 2022, la conosceva come “quella” speaker radiofo ...La finale di Ballando con le Stelle ha provocato un'ondata di polemiche mai viste prima e anche la giornalista Selvaggia Lucarelli non ha potuto fare a meno di commentare cosa non è andato nel program ...