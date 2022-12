Come prepararsi per la stagione sciistica | gli esercizi per scaldare i muscoli

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Lo sci,ha dimostrato un recente studio scientifico, può essere di grande aiuto per sentirsi bene sia dal punto di vista fisico che psicologico, ma bisogna stare attenti a non andare incontro a piccoli traumi che rischiano di rovinare le vacanze sulla neve. Per seguire la Pillola di Salute quotidiana “per la”, clicca e ascolta qui Proteggersi sulle piste da sci Oltre a indossare sempre casco, tute protettive e a seguire le piste tracciate, bisogna fare i conti col proprio fisico, soprattutto se si è stati fermi per lungo tempo o si fa vita sedentaria da ufficio. C’è il rischio che il corpo non risponda a dovere alle sollecitazioni dei movimenti. Bisogna poi fare attenzione all’esposizione al sole senza protezioni per lungo tempo e all’alimentazione che magari ...

