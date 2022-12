Calciomercato Milan – Maldini brucia l’Inter e piazza il colpo da 90?

Calciomercato.com

RISPOSTA LEAO - Tanti i messaggi di supporto ricevuti e tra questi anche quello di Rafael Leao : 'Let's go' ha scritto l'attaccante del, in vista del percorso di recupero che attende James.Commenta per primo Ultime in casa: Kjaer, Origi, Krunic e Messias si sono allenati a parte. Nessuno dei 4 sarà a disposizione di Pioli per la trasferta di Salerno. Milan, la verità su Ziyech e Zaniolo | Mercato | Calciomercato.com Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il Milan non prenderà in considerazione offerte per Leao a gennaio. In merito al rinnovo, i rossoneri hanno messo sul piatto ...