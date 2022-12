Calcio | mercato Lazio | in quota Cheddira affare possibile ma si deve battere concorrenza Napoli

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Roma, 28 dic. - (Adnkronos) - L'infortunio di Ciro Immobile, costato caro alla, ha dimostrato la necessità, per la truppa di Maurizio Sarri, di un attaccante in grado di far rifiatare il centravanti biancoceleste. Per questo la società sta pensando a Walid, rivene del Marocco e capocannoniere della Serie B: unche i betting analyst di Snai non valutano im, tanto che un cambio di casacca del marocchino vale, riporta Agipronees, 1,85 volte la posta. Su di lui, però, c'è anche l'interesse del, pronto a prenderlo per ampliare la propria rosa degli attaccanti, privando così l'ex Sarri del profilo scelto come vice Immobile.

Sky Sport

La più grande sorpresa delestivo 2022 per la serie A, Khvicha Kvaratskhelia, si racconta a ... Qui la città vive di amore per il, tutte le persone sanno di, quando sei un ...Lo dice l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola, in un'intervista ai canali ufficiali del club, in merito aldi gennaio. Calciomercato Torino, fatta per il terzino Haveri: in attacco piace Shomurodov CALCIOMERCATO - Il destino di Joao Felix è tutto da decifrare, nell’ultimo periodo le voci di mercato lo hanno dato per partente complici il rapporto non idilliaco con Simeone e ...Calciomercato Spezia, dopo la prima offerta di 2,7 milioni rifiutata dalla SPAL, il club ligure ha effettuato un rilancio. Definitivo Come riporta tuttomercatoweb.com, l'accordo tra il centrocampista ...