5 film del 2022 che il pubblico ha apprezzato più della critica

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) A volte sembra quasi che lae ilnon abbiano visto lo stesso: ecco cinque pellicole delche gli spettatori hannopiù dei critici cinematografici. Capita spesso che, prima di vedere un nuovo, gli spettatori si rivolgano a siti come Rotten Tomatoes per controllare se la pellicola in questione è stata elogiata o bocciata dallacinematografica. Nella maggior parte dei casi le opinioni delsono per lo più in linea con quelle dei revisori "esperti" di siti come Rotten Tomatoes, tuttavia, ci sono anche volte in cui il giudizio delè estremamente diverso da quello. Nel caso di The Gray Man, d'altro canto, le due realtà non sono ...