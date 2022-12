Ultime Notizie – Ascolti tv | vince il Grande Fratello Vip

(Di martedì 27 dicembre 2022) ‘Vip‘, trasmesso ieri da Canale 5, è stato il programma più seguito della serata televisiva, con una media di 2.416.000 spettatori con il 19.1% di share. Al secondo posto, ‘La Bella e la Bestia’ su Rai1, con 2.382.000 spettatori e il 14.3% di share. Terzo piazzamento per ‘Report’ su Rai3, con 1.427.000 spettatori e l’8.3% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Una Famiglia sotto l’Albero’ su Rai2 (1.369.000 spettatori, share 7.6%), ‘Il Ragazzo di Campagna’ su Rete4 (1.031.000 spettatori, share 5.9%), ‘Trappola di Cristallo’ su Italia1 (977.000 spettatori, share 6%), ‘Tut – Il destino di un Faraone’ su La7 (451.000 spettatori, share 3.2%), ‘Se Scappi Ti Sposo’ su Tv8 (458.000 spettatori, share 2.7%), ‘Mr Felicità’ sul Nove (307.000 spettatori, share 1.8%). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

Il Sole 24 ORE

7 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo FONTERelazionate Samsung Galaxy S22 FE Rumor Samsung Android Galaxy S23, ecco colorazioni speciali esulle batterie 39 27 Dicembre 2022... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Tutto su Avatar 2 , il film ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina ultime notizie. Tass, Guterres sarebbe pronto a mediare se le parti sono d'accordo Rian Johnson non si è mai approcciato al suo film di Star Wars come al capitolo di mezzo di una Trilogia, ma come film a sé .... Star Wars: l'umorismo degli Ultimi Jedi è tipico della saga secondo Ria ...ASCOLI PICENO – C’è tempo fino alle 14 di venerdì 10 febbraio per presentare la domanda di partecipazione al bando per svolgere il Servizio Civile ...