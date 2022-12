Tempesta artica | Usa in ginocchio | oltre 50 i morti

Agenzia ANSA

L'eccezionale maltempo da giorni sta flagellando il Paese. Tra le zone più colpite c'è l'area intorno alla città nello Stato di New York: le vittime qui sono almeno 27. Non migliora neppure la ...Le vittime sono state trovate nelle auto, per strada, alcune sono morte mentre spalavano la neve Sono oltre 50 i morti, di cui 28 solo a Buffalo, a causa della buferache si è abbattuta sugli Usa con temperature di decine di gradi sotto lo zero. Le vittime sono state trovate nelle auto, per strada, alcune sono morte mentre spalavano la neve. Intanto il ... Gli Usa in ginocchio per la tempesta artica, oltre 50 morti È salito a 37 morti il bilancio delle vittime della bufera di neve che ha colpito diverse regioni degli Stati Uniti nei giorni d Natale. Le autorità hanno confermato la morte… Leggi ...Almeno 60 morti in tutto il paese, voli cancellati, gelo estremo e più della metà degli abitanti in allerta. Stati Uniti nel caos per la morsa del gelo dopo la tempesta artica che ...