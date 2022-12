(Di martedì 27 dicembre 2022) Non si placa la pressione sul mercato dei titoli di Stato: con le Borse del Vecchio continente che proseguono la seduta in genere di poche frazioni in terreno positivo, il Bund tedesco a 10 ...

Losu quota 210, ma i timori per una Bce ancora molto determinata nell'aumento dei tassi di interesse si registra soprattutto sui titoli con scadenza a due anni, i più sensibili agli ...LoBtp - Bundsotto i 210 punti, con il rendimento del Btp decennale che si è riportato al 4,6%. L' euro è sceso sotto gli 1,065 dollari. Performance positive per i titoli del settore ... Spread: resta violenta tensione su bond europei, Btp al 4,6 ... Non si placa la pressione sul mercato dei titoli di Stato europei: con le Borse del Vecchio continente che proseguono la seduta in genere di poche frazioni in terreno positivo, il Bund tedesco a 10 an ...I rendimenti dei Treasury continuano a scendere, indicando la fine del selloff generato dall’intervento a sorpresa della Bank of Japan di inizio settimana. In particolare, il rendimento ...