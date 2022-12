Rolex Sydney-Hobart | Comanche vince la Line Honours per la quarta volta

RaiNews

Hobart - La spettacolareto Hobart ha il suo vincitore overall in handicap IRC. Come previsto già ieri l'ambitissima Tattersall Cup, uno dei trofei più importanti della vela offshore mondiale, va quest'anno al ...Hobart - Andoo Comanche conquista i line honour dellato Hobart Yacht Race 2022. Per il supermaxi si tratta della quarta vittoria in reale (con tre diversi armatori) della superclassica australiana. Andoo Comanche non è però riuscita a ... Rolex Sydney-Hobart: brividi alla partenza della regata It was never going to be anything but emotionally charged when Sam Haynes and his Celestial crew were crowned overall winners of the 2022 Rolex Sydney Hobart Yacht Race. Haynes and some of the same ...This will be a race to remember for many Sydney to Hobart crews, but perhaps especially for the debutants aboard international entrant Sunrisewho helped make history for an Australian sailing legend ...