Quest’anno la befana porterà a Greta Thunberg del carbone

Leggi su panorama

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il governo del Regno Unito ha dato il via, dopo anni di diatribe con gli ambientalisti capitanati da, all’apertura di una nuova miniera divicino a Whitehaven, una piccola città costiera della Cumbria, appena ad ovest del Lake District National Park. Il governo inglese ha ritenuto più importanti le ricadute occupazionali, oltre 500 posti di lavoro, e l’indotto economico prodotto dalla miniera, rispetto al “dramma climatico” paventato dagli ambientalisti. Naturalmente ai seguaci dinon è bastato il progetto di ‘carbon sink' previsto dall’azienda per abbattere le emissioni dell’impianto attraverso la piantumazione, ogni anno, di 250.000 alberi. In aggiunta ad una serie di accorgimenti, a partire dalla coltivazione in sotterraneo, che mirano a ridurre l’impatto ...