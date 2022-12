La Supercoppa “premia” Milan e Inter | le milanesi riceveranno più soldi

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il prossimo 18 gennaio verrà assegnato il primo trofeo della stagione. A Riyad,si contenderanno laItaliana. Indipendentemente dal risultato finale, le due squadre hanno comunque un motivo in più per sorridere, infatti, quest’anno il trofeo porterà piùnelle tasche delle società. Come riportato da Investireoggi.it, infatti, i due club7.5 milioni di euro invece dei 6.5 pattuiti in passato con il contratto standard. incassiItaliana Questo aumento è dovuto al fatto che le due squadre sono considerate top club. Il contratto stilato prevede infatti che ci sia un aumento di 500 mila euro nel caso in cui sia presente una big, di 1 milione nel caso in cui le big siano due. Le quattro squadre che godono di questo status, ...

Le ragazze della AS Roma Femminile, che lo scorso 5 novembre hanno alzato al cielo laItaliana con una storica vittoria ai rigori al 'Tardini', sono state ricevute e premiate dal sindaco ...Le ragazze della AS Roma Femminile, che lo scorso 5 novembre hanno alzato al cielo laItaliana con una storica vittoria ai rigori al 'Tardini', sono state ricevute e premiate dal sindaco ... Sport, Leodori premia la AS Roma femminile per vittoria in ...