Chiara Ferragni in bikini sulla neve | la moglie di Fedez travolta dalle critiche | la sua risposta

(Di martedì 27 dicembre 2022)foto in. Ha fatto discutere lo scatto pubblicato dasul suo account Instagram. La foto ritrae ladimentre è in. La– come sempre – ha diviso il pubblico: da una parte c’è chi ha apprezzato lo scatto, dall’altra chi invece l’ha criticata. Subito, però, è arrivata la sua. (Continua…) LEGGI ANCHE:, lo scatto a 14 anni lascia tutti senza parole: “è irriconoscibile”pubblica una foto in...

Fedez estanno trascorrendo le vacanze natalizie in montagna insieme alle rispettive famiglie . In una delle ultime storie Instagram postate, i Ferragnez fanno innervosire Valentina. ...Ecco, anche no! Polemiche e influencer,e Fedez travolti da una valanga di critiche Restando in tema di polemiche, vip e montagne, nei giorni scorsi sono stati travolti dalle critiche ...Fedez e Chiara Ferragni stanno trascorrendo le vacanze natalizie in montagna insieme alle rispettive famiglie. In una delle ultime storie Instagram postate, ...«Ridicola», «domani broncopolmonite», «Hai la febbre, ti verrà l’influenza». La sua risposta è arrivata su TikTok ...