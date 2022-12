Calciomercato.com

Lasarebbe quella di offrire ai biancocelesti circa 40 milioni di euro per il cartellino ... Bayern Monaco e. Traorè dovrebbe accettare di giocare nel 3 - 5 - 2 e di arretrare il suo ......di utilizzare la sessione invernale di calciomercato per mettere a punto la propria...Wanderers e cosciente che sul fronte João Félix potrebbe andare a finire allo stesso modo (ilsi ... Chelsea, la strategia per arrivare a Joao Felix Denzel Dumfries continua ad essere uno dei nomi più citati per il mercato in uscita dell'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, i nerazzurri avrebbero già ...L’edizione online di Gazzetta ha fatto il punto intorno al difensore dell’Atalanta L’Inter nei giorni scorsi, scrive La Gazzetta dello Sport, si è candidata ufficialmente per un doppio colpo: avere in ...