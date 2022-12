Berlusconi promuove la manovra e loda la Meloni | «È capace e determinata»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 27 dicembre 2022) Un Natale venato di profonda da tristezza per la morte di Franco Frattini («è stato qualcosa di più di un collaboratore, è stato un amico»), ma anche carico di progetti per il futuro in vista di un 2023 gravido di incognite. È un Silvio«preoccupato, ma non pessimista» quello che ha risposto alle domande di Repubblica. Un’intervista a tutto campo, in cui il leader di Forza Italia ha rivendicato il varo di alcune misure contenute nellain corso di approvazione al Senato. E, nello stesso tempo, ha indicato nella riforma della giustizia il prossimo traguardo da tagliare. «Il ministro Nordio – ha ricordato – ha dato indicazioni basate su una solida cultura garantista che è anche la nostra». Quanto alla, ha specificato di considerarla «come la migliore possibile nelle condizioni date»....