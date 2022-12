Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 dicembre 2022)DEL 26 DICEMBREORE 08:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON SANTO STEFANO DALAL REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA. TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLADELLACOMPRESO IL RACCORDO ANULARE PRESTARE ATTENZIONE SULL AUTOSTRADA A1NAPOLI PER LA PRESENZA DI NEBBIA A BANCHI TRA GLI SVINCOLI CEPRANO E LO SVINCOLO CON LA DIRAMAZIONESUD SI RACCOMANDA LA MASSIMA PRUDENZA E MANTENERE UNA MAGGIORE DISTANZA DI SICUREZZA PASSIAMO NELLA CAPITALE COME SEMPRE NEI FESTIVI, VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE CON DEVIAZIONE ATTIVE PER ALCUNE LINEE BUS DI ZONA SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO NORMALE SERVIZIO FESTIVO DIURNO E NOTTURNO. I TRENI DELLA FERROVIA ...