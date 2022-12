Milik ai titoli di coda | l’offerta che la Juve non può rifiutare

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Arkadiuszè stato un grande colpo da parte della, ma ora i bianconeri sembrano essere intenzionati a virare su altri profili. Il grande entusiasmo attorno al nome di Arkadiuszsi è purtroppo interrotto in seguito al pessimo Mondiale del polacco, con l’attaccante che ha trovato davvero pochissimo spazio con la sua nazionale e adesso sembra prossimo a lasciare lantus a fine anno. LaPresseSappiamo come il suo acquisto dal Marsiglia sia stato un ripiego di fine mercato, con Massimiliano Allegri che aveva assolutamente bisogno di un attaccante che potesse sostituire in certe occasioni Dusan Vlahovic. Il cannoniere con lantus ha comunque dimostrato di poter essere un giocatore assolutamente affidabile in Serie A, ma purtroppo a livello internazionale sembra essere sempre più ...

Juventus Football Club

...quella continuità di rendimento che solo grazie al filotto di sei vittorie consecutivee ... ma l'avventura di Deschamps alla guida dei 'Galletti' potrebbe non essere giunta ancora aidi ...Ancora più ricco il palmarès dello Special One che ha vinto tutti inazionali in Portogallo, ... 29 anni) e sono arrivati(28 anni) e Kostic (30) per rimpolpare l'attacco. All'ombra del ... International Recap | Avanti Rabiot! Arkadiusz Milik sta disputando un'ottima stagione, ma ora la Juve sta cercando delle alternative di livello superiore rispetto al polacco.La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...