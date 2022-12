Manchester City | De Bruyne | «Haaland potrebbe arrivare ad 800 gol in carriera»

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Kevin De, centrocampista del, ha parlato in merito alle recenti prestazioni di Erlingin Premier League Kevin De, centrocampista del, ha parlato di Erling. PAROLE – «Erling è così ossessionato dai gol. Ha già circa 200 gol, quindi probabilmente puòa 600, 700 o 800 se rimane in forma e fa le cose che deve fare. È un calciatore normale come tutti gli altri e non si prende troppo sul serio!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'Ultimo Uomo

Kevin De Bruyne, centrocampista del, ha parlato in merito alle recenti prestazioni di Erling Haaland in Premier League Kevin De Bruyne, centrocampista del, ha parlato di Erling Haaland. PAROLE - "Erling è ...... centrocampista del Borussia Dortmund accostato con insistenza al Liverpool e sul quale avrebbero messo gli occhi anche Real Madrid e. Bellingham potrebbe essere il protagonista del ... Manchester City-Liverpool 3-2, l'analisi della sfida di Carabao Cup Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...