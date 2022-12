The Witcher | Blood Origin | la recensione | buon sangue che mente

(Di domenica 25 dicembre 2022) Quanta voglia di antiche radici nelle terre del fantasy. Durante questo 2022 ormai al tramonto il desiderio costante delle serie tv fantasy è stato sempre lo stesso: esplorare il passato. È successo con House of the Dragon, ambientato 200 anni prima di Game of Thrones. È accaduto con il controverso Gli Anelli del Potere, che ha gettato luca sulla Seconda Era, millenni prima delle gesta di Frodo e della Compagnia dell’Anello. Adesso tocca a Netflix con un prequel della sua fantasy di punta, quel Theormai diventato un brand declinabile in tanti modi sulla piattaforma. Dopo il lancio della serie madre ormai tre anni fa, lo strigo nato dalla penna di Andrzej Sapkowski (e consacrato dalla trilogia videoludica targata CD Project Red) ha ispirato anche un ottimo anime introduttivo (Nightmare of the Wolf) e ora una miniserie spin-off lunga solo quattro episodi. Nella ...

