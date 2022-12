Pensionata muore sbranata dai suoi due cani | l' avevano già aggredita

RaiNews

In Italia una donna di 68 anni, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stata sbranata da due cani rottweiler che pare fossero di sua propriet . successo in un'abitazione di Concordia, nel ...Iolanda era in giardino, in condizioni disperate, e la corsa in ospedale è stata inutile: laè morta sull'ambulanza che la stava portando a Baggiovara. I due rottweiler erano di proprietà ... Pensionata muore il giorno di Natale, l'ipotesi è che sia stata sbranata dai suoi rottweiler BOLOGNA Una anziana di 68 anni, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stata sbranata da due cani che pare fossero di sua proprietà. E' successo in un'abitazione di Concordia, nel… Leggi ...Iolanda Besutti, 68 anni, è morta nel giardino della sua casa. La vittima è deceduta mentre stava raggiungendo il pronto soccorso a bordo dell'ambulanza. Sul corpo verrà eseguita l'autopsia ...