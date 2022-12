Milano | sette detenuti evadono dal carcere minorile Beccaria «Hanno approfittato dei lavori in corso»

Il Fatto Quotidiano

AGI - 'detenuti sono evasi nel pomeriggio dal cortile passeggi dell'istituto penale per minorenni 'Cesare Beccaria' di'. Lo comunica Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia ...detenuti sono evasi nel pomeriggio di oggi dal cortile passeggi dell'istituto penale per minorenni Cesare Beccaria di. Lo comunica Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA ... Milano, sette detenuti evadono dal carcere minorile Beccaria: “Hanno approfittato dei lavori in… A Milano sette detenuti sono evasi nel pomeriggio di Natale dal cortile passeggi dell'istituto penale per minorenni "Cesare Beccaria". Lo rende noto Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa ...I giovani avrebbero approfittato dei lavori in corso ormai da anni per fuggire. Quest’evasione conferma la grave situazione in cui versa l’istinto penitenziario. La mala gestione del carcere minorile ...