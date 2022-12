Covid oggi Lazio | 2 153 contagi e 2 morti A Roma 1 246 casi

(Di domenica 25 dicembre 2022), 25 dic. (Adnkronos) - Sono 2.153, 60 in più da ieri, ida coronavirus nel, 25 dicembre 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati 2. Asegnalati 1.246. In totale, i positivi nelsono stati individuati su 14.011 tamponi processati. Calano i ricoverati, 642 (-30), 25 (-1) nelle terapie intensive, mentre aumentano i guariti, +2.048, secondo quanto comunica l'Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato.

Adnkronos

... ma che - commenta - 'se così fosse, rappresenterebbe circa il 18% di 1,4 miliardi di persone in Cina e rappresenterebbe il più grande focolaio di- 19 fino ada livello globale'. Gli ...... aderire alle campagne vaccinali che stiamo promuovendo significa difendersi non solo dalma anche dall'influenza. Con questa campagna vogliamo ricordare che chi si è vaccinato e chi lo farà ... Covid oggi Sardegna, 220 contagi: bollettino 25 dicembre ROMA – Covid, D’Amato: “Oggi nel Lazio su 961 tamponi molecolari e 13.060 tamponi antigenici per un totale di 14.011 tamponi, si registrano 2.153 nuovi casi positivi (+60), sono 2 i decessi ( = ), son ...A seguito dell’inversione politica di zero-Covid da parte del governo cinese, si profila la potenziale carenza di lavoratori in tutto il Paese ...