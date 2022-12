leggo.it

Laha perso la casa da due mesi Ai carabinieri intervenuti sul posto, ihanno raccontato di essere stati sfrattati più di due mesi fa da un appartamento della zona e di vivere nella ...Laha continuato a vivere in una casa modesta nel quartiere dei pescatori di Marinella di Selinunte, dove ieri si è consumato il femminicidio. . Coppia di coniugi anziani sfrattati e costretti a passare in auto la notte di Natale Sfrattati più di due mesi fa, in auto la notte di Natale, due coniugi di 65 e 70 anni sono stati «coccolati» con un pasto caldo e una notte in un letto vero grazie al buon ...Non era un rapporto sereno quello tra Ernesto Favara di 63 anni e Maria Amatuzzo di 29 anni, la donna uccisa a coltellate ieri a Marinella di Selinunte. (ANSA) ...