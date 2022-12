Austria | valanga su una pista da sci Travolte una decina di persone Solo una tratta in salvo

(Di domenica 25 dicembre 2022) Unaha travolto unadi sciatori, in, nella regione occidentale di Vorarlberg. Uno, a quanto viene detto, sarebbe stato tratto in. Lo ha reso noto la polizia. Aggiungendo: "Una di loro è stata salvata, mentre proseguono le ricerche per trovare le altre" L'articolo proviene da Firenze Post.

Otto persone sono state salvate dai soccorritori dopo lache le aveva sepolte nel comprensorio sciistico di Lech Zurz, nella regione occidentale del Vorarlberg, in. Lo riferisce la versione online del giornale austriaco Kronen Zeitung. Per ...Attimi difficili indove circa dieci persone sono state travolte da unamentre si trovavano nella regione del Vorarlberg. Per otto di loro si temeva il peggio, mentre due di loro risulterebbero essere ... Austria, una valanga travolge una decina di persone: otto salvate, se ne cercano due Dieci appassionati di sport invernali, sono stati sepolti da una valanga, nella regione austriaca occidentale del Vorarlberg. "Una persona è stata tratta in salvo, mentre sono in corso le operazioni d ...