Pensioni | Quota 103 solo per un anno | poi arrivano Quota 41 ibrida e secca | cosa fare

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ormai gli esperti dellenon hpiù dubbi, il piano del Governo è proprio quello di arrivare alla41 per tutti. Ma la41 per tutti è una misura pesantissima da ogni punto di vista e non si sarebbe potuta attuare subito. Proprio per questo nel 2023 arriva la103 e poi progressivamente cambia tutto per lema i problemi non mancano. Cerchiamo di capire chesta succedendo. La riforma delledel 2023 e anche quella del 2024 sono soltanto delle riforme ponte.verso41 / I Love TradingLa riforma strutturale delletarderà ad arrivare e quindi i lavoratori che devono ...

la Repubblica

... L'indicizzazione passa al 53% per letra 5 a 6 volte il minimo; al 47% tra 6 e 8 volte il ... Il testo base prevede un anno di103, con 62 anni di età e 41 di versamenti, in attesa della ...Per lein totalizzazione e in cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascunaall'intera pensione. Si rammenta, inoltre, che ... Pensioni, quota 103 per evitare la Fornero, Opzione Donna per pochissime. Rivalutazione parziale La Camera ha approvato con voto di fiducia la Manovra Finanziaria 2023 che ora passa al Senato: Sintesi delle Novità ...Dopo una maratona notturna arriva alle 6.46 del 24 dicembre il via libera dell'aula della Camera alla legge di bilancio. Il testo passa ora al ...