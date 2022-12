Manovra | via libera Camera dopo maratona notturna con 197 sì

NT+ Fisco

Illibera è arrivato dopo una maratona notturna di oltre 12 ore iniziata ieri sera con il voto ... Il testo dellapassa ora in seconda lettura al Senato, che inizierà l'esame martedì 27 ...ROMA " L'Aula della Camera ha dato illibera alla fiducia sulla, con 221 voti favorevoli e 152 contrari. I lavori proseguono in notturna, per arrivare la mattina del 24 dicembre al voto sul provvedimento. "Per l'opposizione è ... Manovra, via libera in commissione. Bonus mobili con tetto di spesa a 8mila euro nel 2023 e nel 2024 La Camera ha dato il via libera definitivo alla Manovra. L'ok è arrivato con con 197 voti a favore, 129 contrari e due astenuti. Venerdì in serata l'Aula aveva approvato la questione di fiducia posta ...Via libera dell'Aula della Camera alla Manovra. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 197 voti a favore, 129 contrari e due astenuti, dopo una maratona notturna nella quale sono stati bocciati ...