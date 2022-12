Il primo dopo la scomparsa della regina Elisabetta | cosa dirà?

(Di sabato 24 dicembre 2022) Secondo un recente sondaggio, un quinto dei britannici intende anticipare il pranzo natalizio per ascoltare ildiscorso festivo di re Carlo. E alle tre del pomeriggio ora locale (le quattro in Italia) si siederanno tutti davanti al televisore per rispettare una tradizione iniziata dallanel 1957 (ildiscorso in radio era stato pronunciato invece da Giorgio V, bisnonno di Carlo, un quarto di secolo prima). Re Carlo scherza, Kate Middleton ...

Confagricoltura Padova

Cinquant'anniGiacomo Agostini sulla MV Augusta , Francesco Bagnaia ha conquistato il titolo mondiale nella ... Per chi non riuscisse a vederlo nelpassaggio niente paura: lo speciale sarà ...L'ultimo a pubblicare il suoalbum solista fu Louis Tomlinson , nato a Doncaster il 24 dicembre 1991. Il disco uscì nel 2020 e si intitolava "Walls",di quello è giunto "Faith in the ... PAC 2023-2027 – Dopo il piano strategico approvato il primo ... Dopo giorni e giorni di schermaglie e di correzioni, di lotta all’ultimo sangue su ogni singolo emendamento, ieri sera la prima manovra economica del governo di Giorgia Meloni ha ottenuto ...«Io non volevo farmi piacere una persona e invece» Ema Stokholma si è innamorata. Un amore che ha portato sulla pista di Ballando con le stelle e che rischia di portarla ...