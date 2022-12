Il Natale è il momento cruciale per conoscere i collaboratori | non fate gli auguri solo ai “duri”

(Di sabato 24 dicembre 2022) Non ci può essere leader se non c’è almeno un follower, è ovvio. Ma studi, seminari e libri hanno si sono concentrati prevalentemente i leader, da quelli più carismatici a quelli sulla via del tramonto. Non esiste praticamente alcuna letteratura (o poca) che abbia trattato dei. E quel poco che c’è tende a descriverli come un gruppo amorfo o a spiegarne il comportamento nel contesto dello sviluppo dei leader anziché con quello deistessi. Qualche studio non distingue neppure tra i vari tipi di follower, registrando a malapena il fatto che quelli che si trascinano dietro il leader in modo inconsapevole costituiscono una varietà ben distinta rispetto a coloro che sono fortemente devoti al loro capo e si fanno coinvolgere in modo cosciente e attivo. Queste distinzioni hanno un’importanzaper come i ...

Farodiroma

Non sarà undi gioia per Pelè. L'82enne ex fuoriclasse brasiliano è ricoverato nell'ospedale di San Paolo ... Più di chiunque altro, non vogliamo che quelarrivi. Certo, un giorno accadrà, ...... perché è tornata a casa e anche in tempo per passare ilin famiglia. Ad annunciarlo Stefano ... E adesso è ildi prepararsi all'arrivo del suo ... Natale in Africa è un momento per riunirsi con amici e familiari ... Guida alle novità (e agli immancabili classici) di Natale per fare binge watching sulle principali piattaforme streaming durante le .... Fra le più deliziose da recuperare adesso, Falling for Christma ...Dalle sitcom classiche alle dramedy più commoventi, passando per qualche grande ritorno italiano e nuove scoperte. Risate sotto l'albero ...