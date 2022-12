Bernardeschi | ' Il Napoli sta facendo cose pazzesche | ma Juve e Inter possono rientrare'

CalcioNapoli24

L'ex calciatore della Juventus , Federico, ha parlato nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: 'Ilsta facendo cose pazzesche e ha un giocatore straordinario, Kvaratskhelia, ma io credo che ...... Babic Dea, Barnini Rinaldo, Beconcini Marco, Bimbi Dalia,Claudio, Caioli Claudio, ... Colella Cristian, Consorti Lorella, Corti Negri Maria, Danielli Costanza, Dimitrio Luigi, Di... Bernardeschi: "Il Napoli sta facendo cose pazzesche e ha un giocatore straordinario! Ma per lo scudetto dico..." Roma, 24 dic. - (Adnkronos) - "Il Napoli sta facendo cose pazzesche e ha un giocatore straordinario, Kvaratskhelia, ma io credo che per lo scudetto sia ancora tutto aperto, perché a ...L'ex bianconero Federico Bernardeschi è stato intervista da La Gazzetta dello Sport. Le sue considerazioni: "Vedo due squadre in grado di riaprire la corsa per il ...